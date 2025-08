Atlético x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Flamengo decidem, nesta quarta-feira (6), uma das oito vagas nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Finalistas de 2024, as equipes fazem o jogo de volta a partir das 19h, na Arena MRV. Vale lembrar que o Galo venceu a ida por 1 a 0. Assim, joga pelo empate, enquanto o Fla precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por apenas um, levará o duelo para os pênaltis.

Como chega o Atlético

Após a crise dos salários atrasados, o Atlético engatou duas vitórias consecutivas. Primeiro, venceu o próprio Flamengo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, aplicou 2 a 1 no Bragantino pelo Brasileirão, título com chances remotíssimas de título do Alvinegro.

Assim, o Atlético aparenta ter mais foco na competição do que o próprio Flamengo, que já revelou priorizar a Libertadores e o Brasileirão. O Galo celebra os retornos dos laterais Guilherme Arana e Saravia, recuperados de lesões.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro, por outro lado, tem uma longa lista de desfalques, afinal, não poderá contar com Danilo, Pulgar, De La Cruz, Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, todos com algum grau de problema físico. Por outro lado, o técnico Filipe Luís celebra os retornos dos atacantes Pedro, Wallace Yan e Cebolinha, baixas contra o Ceará.

ATLÉTICO X FLAMENGO

Jogo de volta das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 06/8/2025, às 19h (de Brasília)

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Lino, Plata e Pedro Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)