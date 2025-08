Neymar joga bem e manda recado: ‘Convocação para a Seleção? Só depende deles’

Com dois gols e ótima atuação no MorumBis, craque lidera vitória do Santos sobre o Juventude e pode estar perto de retornar ao time canarinho / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda, 4/8, o Santos venceu por 3 a 1 o Juventude, e Neymar destaque, ao lado do goleiro santista Gabriel Brazão. Afinal, o craque fez boas jogadas, deu passes precisos e marcou dois gols. O primeiro, aproveitando o rebote do goleiro Ruan Carneiro. E o segundo, cobrando pênalti no meio do gol. Ney também perdeu um gol e caiu na provocação do Juventude — levou cartão amarelo e poderia até ter sido expulso. Mas a verdade é que ficou o tempo inteiro em campo. Foi seu quinto jogo seguido, e seu bom futebol certamente chamou a atenção dos membros da comissão técnica da Seleção Brasileira, que foram ao MorumBis para ver o 10 santista. No fim da partida, Neymar comentou a boa impressão deixada. Seria, enfim, sua volta à Seleção após as lesões?