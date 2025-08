Martinelli comenta marca expressiva pelo Fluminense

Mesmo com apenas 23 anos, jogador chega às 267 aparições e se torna atleta formado por Xerém com mais atuações pelo clube das Laranjeiras

O volante Martinelli fez história no Fluminense no último sábado (2/8). Nesta segunda-feira (4/8), o Tricolor divulgou um conteúdo exclusivo com o jogador, que celebrou o fato de se tornar o atleta criado em Xerém com mais jogos pelo clube.