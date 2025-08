Dewsbury-Hall está perto de trocar o Chelsea pelo Everton

Kiernan Dewsbury-Hall teve uma passagem apagada pelo Chelsea e está prestes a se juntar ao Everton. De acordo com informações da ‘BBC’, o clube de Liverpool chegou a um acordo com os Blues e deve pagar cerca de 32 milhões de euros (R$ 205 milhões) pelo meio-campista, sendo 27 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus por metas. O jogador, de 26 anos, agora negocia os detalhes contratuais e passará pelos exames médicos.

Embora tenha participado de 36 partidas e marcado cinco gols na última temporada, Dewsbury-Hall teve um papel coadjuvante em Londres. Ainda assim, esteve presente nas conquistas do Mundial de Clubes e da Liga Conferência. No entanto, o Chelsea decidiu colocá-lo no mercado para recuperar parte dos 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) investidos em sua contratação junto ao Leicester City, em 2024.

Foi no próprio Leicester que Dewsbury-Hall viveu seu melhor momento sob o comando de Enzo Maresca, o mesmo treinador que reencontrou no Chelsea e que agora autorizou sua saída.

Everton espera anunciar reforços em breve.

David Moyes, técnico do Everton, indicou que novidades devem surgir em breve. Em entrevista coletiva durante a Summer Series da Premier League, torneio amistoso de futebol de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, ele comentou sobre a possibilidade de reforços.