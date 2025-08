De la Cruz e Danilo evoluem e anima Flamengo

O Flamengo recebeu boas notícias nesta segunda-feira (4). Afinal, o lateral-direito Danilo e o meia De La Cruz evoluíram no tratamento dos problemas físicos e estão perto de voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Por outro lado, o volante Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito, tem um tempo de recuperação mais longo.

Em recuperação de uma inflamação no joelho esquerdo, o volante De la Cruz voltou a treinar em campo. Contudo, ele ainda não está em condições de treinar com o grupo. Portanto, realizou alguns exercícios no campo de forma individualizada e permanecerá assim até que evolua para ser integrado novamente ao elenco.