Assustador! Vasco tem pior índice de ‘clean sheet’ do Brasileirão

O problema do Vasco já está para lá de diagnosticado: seu sistema defensivo. Afinal, com 23 gols sofridos, o Cruz-Maltino ostenta a quarta pior defesa do Brasileirão até o momento. Isso gera uma média de 1,43 gol sofrido por jogo, aliás. Mas há outro fator que contribui para a péssima colocação do time carioca no torneio nacional, em 16º, à beira da zona do rebaixamento: o baixo índice de “clean sheets”.

Este termo, muito utilizado no noticiário europeu, contabiliza as vezes em que um time passou sem sofrer gol numa partida. E os números do Vasco assustam seu torcedor. Afinal, o Cruz-Maltino só não levou gol em duas partidas das 16 realizadas até o momento. Tal índice – apenas 12,5% – é, assim, o pior do Brasileirão.