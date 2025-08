Vasco terá voltas de Jardim e Paulo Henrique, mas perde Lucas Piton

O Vasco terá mudanças para sua próxima partida no Brasileirão. Léo Jardim e Paulo Henrique cumpriram suspensão na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no último sábado (2/8) e, por isso, voltam a ficar aptos. No entanto, o único cartão amarelo do jogo em questão serviu para suspender outro atleta vascaíno.