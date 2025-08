Son se emociona em despedida no Tottenham

Na despedida de Son, o Tottenham empatou com o Newcastle por 1 a 1, neste domingo (3), em amistoso na Coréia do Sul. Na sua terra natal, o atacante sul-coreano se emocionou no último jogo com a camisa do time londrino. Assim, chegou a chorar e recebeu apoio dos seus companheiros e até dos jogadores da equipe adversária.

Son começou a partida como titular e deixou o gramado aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante sul-coreano saiu ovacionado e foi ovacionado de pé pelos torcedores. Afinal, além de ídolo do Tottenham, também é do seu próprio país. Ainda no gramado, os jogadores dos dois times fizeram um corredor em sua saída do gramado.