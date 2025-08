Savarino agradece homenagem, mas lamenta derrota do Botafogo

Torcida faz mosaico 3D para o craque venezuelano no Nilton Santos; no campo, porém, equipe sucumbe perante o líder Cruzeiro

A tarde foi agridoce para o meia Savarino, do Botafogo. Afinal, antes de a bola rolar para o duelo contra o Cruzeiro – vencido pela Raposa, por 2 a 0 , neste domingo (3/8), o venezuelano recebeu uma linda homenagem da torcida do Glorioso, com direito a mosaico 3D nas arquibancadas do Nilton Santos.

“Primeiramente, quero agradecer à torcida do Botafogo por esse momento, por essa homenagem. Sinceramente, sim, estou muito feliz. Essa homenagem significa muito para mim, para minha carreira, para minha vida. E quero agradecer a todos pelo apoio desde que cheguei aqui no Botafogo”, iniciou.

Assim, Savarino também comentou o revés do Botafogo para o líder Cruzeiro. O jogador elogiou a atuação do adversário, lamentando o pouco poderio ofensivo do Glorioso nesta tarde.

“Hoje foi um jogo muito difícil. Eles jogaram bem. O Cruzeiro jogou bem. A gente não atacou como deveria desde o primeiro tempo, e o segundo tempo passou e não conseguimos completar as jogadas”, disse.

Por fim, Savarino analisou as mudanças no clube. Afinal, muitas contratações ainda estão chegando, o que faz com que o entrosamento ainda não seja o ideal. O meia, aliás, revelou que os jogadores ainda estão se conhecendo.