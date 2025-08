Reinier se despede do Real Madrid e é aguardado em BH

Jogador tem acerto encaminhado com o Atlético

Reinier está de malas prontas rumo a Belo Horizonte. O meia-atacante, de 23 anos, tem acerto encaminhado com o Atlético e se despediu do Real Madrid neste último sábado (2), de acordo com o jornal espanhol “Marca”.

O jogador é aguardo em Belo Horizonte para realizar exames e assinar com o Atlético. Segundo a publicação do jornal espanhol, o negócio acontece em um momento oportuno para as partes. Afinal, ele está em forma, mesmo sem jogar pelo Real Madrid.