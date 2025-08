Gaby Tomé tem ‘volta dos sonhos’ no Corinthians após lesão

Não foi apenas na Copa do Brasil que o Corinthians levou a melhor no clássico diante do Palmeiras. Afinal, no confronto de ida, pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Sub-20, o Timão foi avassalador ao fazer 3 a 0 no seu arquirrival. A saber, o confronto aconteceu na Fazendinha.

Na partida em questão, um nome teve motivo ainda mais especial para celebração, caso da meio-campista Gaby Tomé. Isso porque a atleta de 19 anos está voltando de lesão e colaborou com o grande triunfo com um dos tentos do Alvinegro.