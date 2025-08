Botafogo x Cruzeiro, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 14h30

Duelo deste domingo pelo Brasileirão, no Nilton Santos, põe lado a lado o Cruzeiro, mirando a liderança, e o Botafogo, de olho no G4

Este domingo (3/8) é dia de clássico no Estádio Nilton Santos, pois às 16h (horário de Brasília), Botafogo e Cruzeiro jogam pela rodada 18 desta edição do Campeonato Brasileiro. No último encontro, há quase um ano, o time estrelado venceu a equipe carioca por 3 a 0, no mesmo Colosso do Subúrbio, pela mesma competição, com o mastodôntico Cássio operando milagre. De lá para cá, aliás, o Mais Tradicional não perdeu mais em sua praça esportiva, pelo Brasileirão.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará ampla cobertura deste clássico no Niltão. O pré-jogo começa a partir das 14h30, sob o comando de Diego Mazur, que também estará nas reportagens.