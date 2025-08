Atlético vence o Bragantino em jogo com gol no fim, expulsão e lesões

O Atlético-MG conseguiu uma vitória sofrida, mas muito importante, no Brasileirão. A equipe venceu o Bragantino por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo foi marcado pela enorme superação do time visitante, que teve um jogador expulso. Mesmo com dez em campo durante a maior parte do tempo, o Braga buscou o empate. Contudo, um gol de Natanael, já no fim, garantiu os três pontos para o Galo.

O primeiro tempo, de fato, foi um verdadeiro pesadelo para o Bragantino. A equipe sofreu o gol de Igor Gomes logo aos seis minutos de partida. Além disso, o time teve dois jogadores substituídos por lesão antes dos 20 minutos. Para piorar ainda mais a situação, o meia Eduardo Sasha recebeu cartão vermelho direto aos 35 minutos.