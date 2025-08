Após vitória do Cruzeiro, Kaio Jorge e Matheus Pereira brincam sobre Pix

Dupla come a bola no Nilton Santos e dá entrevista irreverente na saída do campo; Jorge revela que Pereira tem 'crédito' / Crédito: Jogada 10

A dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira voltou a funcionar pelo Cruzeiro. Neste domingo (3/8), ambos tiveram excelentes exibições na vitória da Raposa sobre o Botafogo, em pleno Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ao fim do prélio, a dupla brincou sobre o “Pix”, já que o segundo gol saiu de Matheus Pereira após linda assistência de Kaio Jorge. O centroavante disse que não cobrará pagamento, já que Pereira tem “crédito” com ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não, ele está em crédito (risos). Todo jogo ele me dá uma assistência, eu tento contribuir da melhor maneira possível”, disse Kaio. LEIA MAIS: Atuações do Cruzeiro contra o Botafogo: excelente atuação no RJ e liderança Matheus, por sua vez, analisou a vitória do Cruzeiro por 2 a 0. Ele lembrou dos tropeços em casa contra Ceará e CRB, que, segundo o camisa 10, dificultaram a vida da Raposa por jogarem fechados. Contra o Botafogo, porém, o time de Leonardo Jadim conseguiu encontrar espaços para finalizar e fazer os gols. “Não, acho que hoje foi um jogo muito importante, né? A gente sabia da dificuldade, a gente sabia também que o Botafogo ia vir propondo o jogo, né? A gente sabe que, às vezes, alguns times vêm fechados contra a gente, como foi o caso do Ceará, o caso do CRB. E cria um pouco mais de dificuldade. Hoje tivemos um pouco mais de chances, né? Devido ao time deles estar um pouco mais exposto. Então acho que a gente soube aproveitar bem as oportunidades e conseguir essa vitória importante”, disse Matheus Pereira na saída do gramado.