Abel vê bom desempenho do Palmeiras contra o Vitória: ‘Perdemos dois pontos’

O técnico Abel Ferreira avaliou positivamente a atuação do Palmeiras no empate por 2 a 2 diante do Vitória. O embate aconteceu neste domingo (03/8), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma equipe alternativa, o Verdão reagiu após sair perdendo por dois gols e conseguiu buscar o resultado com Piquerez e Flaco López.