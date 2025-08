Everaldo decide novamente, e Fluminense vence o Grêmio

Atacante marca pelo segundo jogo seguido, Fluminense faz 1 a 0 no Maracanã e volta a vencer após quatro derrotas no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Assim como já havia feito contra o Inter, o atacante Everaldo decidiu novamente e marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, neste sábado (2). O camisa 9, no entanto, volta para casa também com um pênalti perdido, o que poderia ter dado mais tranquilidade ao Flu. Assim, o Fluminense volta a vencer no Brasileirão após quatro derrotas seguidas (Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo). Dessa forma, subiu para o oitavo lugar, com 23 pontos em 16 jogos (a rodada em curso é a 18). Já o Grêmio está em 14º, com 20 pontos.

O Fluminense volta a campo agora na próxima quarta-feira (6), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, vale lembrar, o Flu fez 2 a 1. Já no sábado (9), o Tricolor visita o Bahia, novamente pelo Brasileirão. Pelo outro lado, o Grêmio, que disputa só o Campeonato Brasileiro, terá uma semana de preparação até receber o lanterna Sport no domingo (10), às 20h30. Grêmio começa melhor, mas Everaldo toma conta do jogo O Grêmio teve a primeira e última grande oportunidade no primeiro tempo aos 8 minutos, quando Alysson desarmou Martinelli, avançou para o ataque e chutou cruzado da entrada da área. Por pouco, não foi gol. Dali em diante, só deu Fluminense, principalmente com Everaldo. O centroavante desperdiçou duas chances de cabeça, ambas nascidas em cruzamentos de Serna, aos 15 e aos 18. Os dois técnicos mudaram alguns posicionamentos de jogadores ainda no primeiro tempo. Renato Gaúcho inverteu Keno e Serna, enquanto Mano Menezes mexeu nas funções de Alysson, Riquelme e Pavón. Apesar das modificações, o Tricolor manteve a superioridade e quase marcou com Manoel, de cabeça, aproveitando falta cobrada por Keno. Aliás, o Fluminense abriu o placar com outra jogada aérea, mas com o pé de Everaldo. Aos, 43 Guga cobrou escanteio, Wagner Leonardo afastou, a bola voltou para o lateral, que lançou de cabeça para o centroavante estufar as redes.