Atlético x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto deste sábado (2) terá a transmissão do canal Premiere (pay per view).

Como chega o Atlético

O Atlético-MG chega para o jogo tentando usar a vitória no meio de semana como um ponto de virada na temporada. Apesar do triunfo sobre o Flamengo, a situação no Brasileirão é preocupante. O time vem de três derrotas seguidas na competição e está mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4.

O técnico Cuca já avisou que fará um rodízio no elenco devido ao calendário apertado, que inclui a Copa Sul-Americana. Além das mudanças por opção, ele não poderá contar com o lateral Guilherme Arana, o volante Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia, todos entregues ao departamento médico.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino chega a Belo Horizonte também pressionado e em um momento delicado. A equipe não vence há quatro jogos no Brasileirão, com três derrotas consecutivas, o que a fez perder posições e sair do G-4. O Massa Bruta vem de mais um resultado negativo, uma derrota para o Botafogo na Copa do Brasil.