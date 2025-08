Amazonas busca empate com Goiás, que recupera liderança da Série B

Em jogo eletrizante com direito a VAR, defesa de pênalti e quatro gols, Amazonas e Goiás empataram por 2 a 2 na noite deste sábado (2), na abertura do segundo turno da Série B do Brasileiro. Moraes e Anselmo Ramon marcaram para os goianos, que tiveram um pênalti desperdiçado pelo goleiro Tadeu, o principal cobrador da equipe. Kevin Ramírez e Joaquín Torres anotaram para os anfitriões na Arena da Amazônia.

Com o resultado desta 20ª rodada, o Esmeraldino chega aos mesmos 38 pontos do Coritiba, mas reassume a liderança da competição nos critérios do desempate. A Onça Pintada, mesmo com o ponto alcançado, aparece na lanterna – tem 20 somados.