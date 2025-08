Zagueiro do Real Madrid tem pedido de prisão por divulgar pornografia infantil

Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, está sendo acusado judicialmente por envolvimento em um caso de divulgação de vídeos íntimos sem consentimento. A promotoria sugere pena de dois anos e meio de prisão para Asencio, enquanto os outros três ex-companheiros da base merengue, também réus no processo, podem pegar até quatro anos e sete meses. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1º) pela rádio ‘Cadena SER’. O episódio aconteceu em junho de 2023, durante um encontro com duas jovens em um clube de praia em Amadores, no sul de Gran Canaria.

Segundo a promotoria, esses três ex-companheiros de Asencio mantiveram relações sexuais consensuais com as garotas em um quarto de hotel, gravaram as cenas sem o conhecimento delas e repassaram os vídeos a terceiros. Uma das jovens tinha 18 anos, e a outra, apenas 16. Por isso, além da violação de intimidade, eles também respondem por distribuição de pornografia infantil.

No caso de Asencio, o Ministério Público afirma que ele não participou do ato sexual. No entanto, o zagueiro solicitou acesso ao vídeo para mostrar a um amigo, tendo apagado o conteúdo em seguida. Mesmo sem envolvimento direto na gravação ou divulgação inicial, a promotoria entende que a conduta do jogador também merece punição, embora com menor rigor que a dos demais.

A pena sugerida para Asencio é de dois anos e meio de prisão. Já os outros três acusados podem pegar até quatro anos e sete meses.