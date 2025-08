Vasco se aproxima da contratação do atacante Andrés Gómez, do Rennes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cabe destacar que a preferência inicial era ficar na Europa, visto que o atleta despertou o interesse de clubes como Rayo Vallecano e Mallorca, ambos da Espanha. Por outro lado, o clube carioca surgiu como um plano B. Isso fez com que ambas as partes voltassem a conversar depois do Rennes ter recusado a primeira proposta por empréstimo.

Com a proximidade da Copa do Mundo, o jogador passou a ter interesse em atuar no Cruz-Maltino para ter maior minutagem e seguir no radar de Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana.

Opção ofensiva para Diniz

O técnico Fernando Diniz afirmou, internamente, que gostaria da chegada de um nome para o lado do ataque, que tenha velocidade e constante participações em gols.