STJD adia julgamento, e Pavón vira opção no Grêmio para o Brasileirão

STJD aprovou pedido do Imortal para remarcar julgamento de episódios que ocorreram depois da eliminação da equipe na Copa do Brasil

O atacante Pavón será opção no Grêmio para o embate contra o Fluminense, no Maracanã, neste sábado (02/08). Afinal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concordou com o pedido do Imortal em remarcar o julgamento de episódios que ocorreram depois da eliminação da equipe gaúcha na Copa do Brasil para o CSA. Deste modo, há a possibilidade de o atacante argentino ser titular contra os cariocas.

Sem uma punição, Pavón é um dos candidatos a ganhar a vaga de Cristian Olivera, que será desfalque pelo terceiro cartão amarelo. O mesmo motivo, aliás, vai obrigar o técnico Mano Menezes a fazer mudança na lateral esquerda. Isso porque Marlon também será ausência. Com isso, o mais provável é que Lucas Esteves seja o substituto.