Seleção Feminina ganha visita de Zizi e Pretinha antes da final da Copa América

Ex-jogadoras do time brasileiro feminino acompanharam a atividade, na última quinta-feira (31), no CT da LDU em Quito, no Equador

A Conmebol decidiu convidar as duas para assistir à final, e a presença da dupla em treinamento da Seleção Feminina é representativa. Isso porque as duas têm vasta experiência pelo time nacional feminino.

O elenco da Seleção Brasileira Feminina está em fase de preparação para a decisão da Copa América, na qual enfrentará a Colômbia, neste sábado (02/08). Assim, as jogadoras tiveram uma motivação a mais no treino da última quinta-feira (31), com a presença de duas ex-atletas na atividade, que ocorreu no CT da LDU em Quito, no Equador. No caso, a ex-atacante Pretinha e a ex-zagueira Zizi.

“Ah, eu acho que primeiro você tem que gostar do que faz, né? Então, a minha geração, nós gostávamos muito do que fazíamos, de jogar futebol, de representar o nosso país em uma competição importante, que eram as Olimpíadas, o Mundial. Além de jogar com alegria, com amor, com superação, dedicação, fazendo aquilo que gostávamos. Então, eu acho que o segredo é amar o que faz, fazer com alegria”, alegou a ex-atacante.

Trajetórias pela Seleção Brasileira

Zizi disputou a Copa do Mundo na Alemanha e os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, onde o Brasil conquistou a medalha de prata. Inclusive, foi a primeira vez em que ela acompanhou um treinamento da Seleção Feminina sob o comando do técnico Arthur Elias. Por sinal, os dois se conhecem desde o período no Centro Olímpico.

Pretinha defendeu o Brasil por mais de duas décadas e em sua trajetória jogou quatro edições de Copa do Mundo. Além disso, esteve em quatro edições de Jogos Olímpicos e conquistou duas pratas (Atenas em 2004 e Pequim em 2007) e bronze em 1999, nos Estados Unidos.