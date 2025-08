Samuel Lino deve ser novidade do Flamengo contra o Ceará; veja provável escalação

Rubro-Negro também conta com as voltas de Arrascaeta e Jorginho, poupados da partida contra o Atlético pelas oitavas da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Flamengo terá retornos e pode ter uma novidade para o duelo contra o Ceará, neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados diante do Atlético, pela Copa do Brasil, Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique tendem a começar como titulares. Além deles, o atacante Samuel Lino, que deixou boa impressão em sua estreia, também tem chance de começar jogando. O atacante Samuel Lino entrou no segundo tempo do jogo de quinta-feira e foi muito bem. Em entrevista nesta sexta, colocou-se à disposição de Filipe Luís para começar jogando contra o Ceará. Por outro lado, Pedro e Wallace Yan estão suspensos pelo cartão amarelo.