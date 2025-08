Presidente da CBF vê motivação política em operação da PF

Presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud se manifestou após a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Roraima, que determinou a suspensão das investigações sobre o dirigente. Xaud foi um dos alvos da “Operação Caixa Preta”, deflagrada na manhã de quarta-feira (30). A ação, aliás, tem como objetivo investigar suspeita da prática de crimes eleitorais em Roraima.

“Eu recebi essa notícia [mandado de busca e apreensão] com bastante preocupação. Não entendia o que estava acontecendo naquele momento, mas sempre me mantive calmo. Até porque não devo nada. Quando me falaram o motivo, basicamente, eu fiquei muito surpreso, até porque não participei do pleito eleitoral de 2024. Fui candidato em 2022, então não tenho qualquer ligação com compra de votos de 2024”, disse Samir Xaud à ESPN.