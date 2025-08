Palmeiras deve ter time misto para encarar o Vitória

Abel Ferreira deve priorizar confronto de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Murilo iniciou fase de transição no Verdão

O Palmeiras deve utilizar um time alternativo para encarar o Vitória, na noite do próximo domingo (03). O Verdão divide o foco com o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, com o Corinthians, na qual a equipe está em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Nesta sexta-feira (01), os jogadores que participaram do treinamento realizaram trabalhos de jogadas e estratégias. Para o duelo em Salvador, Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas, mas uma provável formação conta com: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Benedetti), Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi e Flaco López.