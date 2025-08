Neymar treina normalmente e reforça o Santos para duelo contra o Juventude

Camisa 10 trabalhou normalmente das atividades nesta sexta-feira e deve manter sequência de partidas com a camisa do Peixe / Crédito: Jogada 10

Após ter sido preservado das atividades em campo na última quinta-feira (31/7), Neymar participou normalmente do treino coletivo do Santos nesta sexta (01/8) pela manhã, no CT Rei Pelé. Assim, o camisa 10 do Peixe está confirmado para o confronto diante do Juventude, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na segunda-feira (03/8), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na quinta, Neymar realizou apenas trabalhos internos com foco no controle de carga física, mas sua presença contra o Juventude nunca esteve sob risco. Depois do empate com o Sport, o técnico Cleber Xavier já havia tranquilizado os torcedores quanto à recuperação do principal jogador da equipe. O tempo até a próxima partida foi considerado suficiente para que o atleta estivesse em plenas condições. Nesta sexta, o treinamento começou com atividades físicas e seguiu com um trabalho técnico-tático. O comandante alvinegro ainda monitora a situação de dois jogadores que seguem em processo de transição: o atacante Guilherme e o volante Willian Arão, que ainda são dúvidas para o compromisso no Morumbis. Por outro lado, o zagueiro João Basso deve desfalcar a equipe. O defensor sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o treino de quarta-feira e está em tratamento com a fisioterapia do clube. Assim, Gil ou Luisão deve entrar em seu lugar. Com base nos treinos da semana, um provável Santos para enfrentar o Juventude tem: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (Gil), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Guilherme), Gabriel Bontempo e Neymar.