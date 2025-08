Neymar leva funcionários do Santos para almoçar em churrascaria

Craque presenteou pessoas do dia a dia no CT Rei Pelé com uma refeição no restaurante de Domingos Neto, o Netão Bom Beef

Neymar decidiu reunir funcionários do Santos para um almoço especial nesta sexta-feira (1). O craque foi a uma churrascaria da cidade do litoral paulista acompanhado de duas mulheres que trabalham na faxina do CT, fisioterapeutas, membros do departamento médico e o podólogo do clube.

“Almoço com esses guerreiros e guerreiras que cuidam de nós”, escreveu o craque ao compartilhar o momento em suas redes sociais.