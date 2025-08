Neymar é eliminado de Campeonato Brasileiro de Pôquer, mas fatura mais de R$50 mil

Jogador estava participando do SOP Winter Millions, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer realizada no WTC Sheraton, em São Paulo

Um dos hobbies de Neymar, que ele sempre está postando nas redes sociais é o pôquer. O jogador costuma a jogar com amigos e também participar de eventos. Aliás, ele estava participando do SOP Winter Millions, etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer realizada no WTC Sheraton, em São Paulo. No entanto, deixou a competição na última quarta-feira (31).

Apesar de ter ficado na 29° colocação do torneio, o jogador não deixou a competição sem faturar. Ele embolsou R$53,5 mil com a sua participação. Neymar, portanto, participou de três dias da competição, que começou no domingo.