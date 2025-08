Mirassol x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Visando se recuperar na temporada e abrir distância para a zona do rebaixamento, o Vasco vai para seu terceiro jogo seguido fora de casa. É neste sábado (2/8), ao enfrentar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo começa às 18h30 (de Brasília), então vamos logo saber como chegam as equipes para este confronto – inédito na História dos clubes.

Como chega o Mirassol

Invicto há oito partidas na temporada, o Mirassol chega como uma das sensações do Brasileirão. Afinal, a equipe – caçula entre os 20 participantes – superou as expectativas e já aparece na sétima posição, com 25 pontos, angariando o terceiro melhor ataque do certame. Além disso, é o time que menos perdeu no torneio, empatado com o líder Flamengo – somente dois reveses.

Assim, o time do técnico Rafael Guanaes chega com moral alta, já que também ostenta invencibilidade quando atua como mandante – condição deste sábado. O problema para o treinador de 44 anos, porém, é a suspensão de Reinaldo. O experiente lateral-esquerdo levou o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com o Vitória, último compromisso do Leão Caipira, e, por isso, cumprirá automática diante do Vasco. Daniel Borges assumirá a posição em seu lugar.