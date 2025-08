Marinakis assina contrato de empréstimo e pode herdar a SAF do Botafogo. Entenda!

Magnata grego apoiará financeiramente Textor na recompra das ações do Glorioso. Dias agitados nos bastidores do Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Evangelos Marinakis já assinou um empréstimo a John Textor para o acionista majoritário da SAF do Botafogo resolver suas pendências com a Ares Management, fundo que emprestou dinheiro para o big boss norte-americano comprar o Lyon, em 2022. A informação é da “Espn”. Ainda faltam, porém, as assinaturas pelo lado do Glorioso. O empréstimo será no modelo conversível. Ou seja, o magnata grego cede a maior parte do valor necessário para Textor realizar a operação nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal onde o Godfather abriu uma empresa para recomprar o Botafogo e incluir o RWDM Brussels.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Textor, agora, terá um prazo para pagar o empréstimo ao bilionário grego. Caso não honre este compromisso, Marinakis assume as ações do Botafogo e se torna, juridicamente, o novo dono da SAF do Mais Tradicional. Textor x Ares Management Na quarta-feira (30), Textor lançou uma proposta de compra do Botafogo junto à Eagle Football Holdings e representantes da Ares Management. Nas últimas semanas, representantes da Ares tentaram tirá-lo do comando do Alvinegro. Além disso, o empresário disputa com a Iconic Sports o controle da holding. As duas empresas são fundos de investimentos que o ajudaram com quantias significativas para a compra do Lyon, clube que só deu dor de cabeça ao Godfather. Em 2022, Textor efetuou a compra da SAF do Botafogo R$ 400 milhões. Só que, internamente, entende-se que o clube evoluiu de patamar e vale bem mais do que tal valor.