Marcelo Grohe é oferecido ao Grêmio, que avalia retorno de goleiro ídolo

Goleiro de 38 anos está livre no mercado após o fim do contrato com o Al Kholood, da Arábia Saudita, e tem interesse em voltar a Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

O Grêmio avalia o possível retorno do goleiro Marcelo Grohe, disponível no mercado após o encerramento de seu contrato com o Al Kholood, da Arábia Saudita. O jogador de 38 anos foi oferecido ao clube gaúcho. Segundo pessoas próximas ao atleta, Grohe tem o interesse de voltar a defender o clube pelo qual se tornou ídolo e acumulou conquistas.