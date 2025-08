Lino vibra com estreia pelo Flamengo e reencontro com o Brasil

Atacante Samuel Lino entra no segundo tempo no lugar de Luiz Araújo, faz grandes jogadas e empolga torcida do Flamengo / Crédito: Jogada 10

Principal reforço do Flamengo nesta janela de transferências, o atacante Samuel Lino estreou nesta quinta-feira (31) em derrota para o Atlético por 1 a 0 no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o confronto, o camisa 16 aprovou o seu reencontro com o futebol brasileiro, por onde atuou pela última vez em 2018, na base do próprio Fla. “Me senti muito bem no começo, ainda que um pouco confuso, pois tudo é novo para mim, já que nunca joguei no Brasil. Ainda estou me adaptando, mas estou me sentindo bem fisicamente. A derrota não muda nossa mentalidade de vitória para a partida de volta”, comentou Lino.