Igor Paixão é o reforço mais caro da história do Olympique de Marselha

Atacante brasileiro chega do Feyenoord por 35 milhões de euros e assina contrato de cinco anos com o clube francês

O Olympique de Marselha anunciou, nesta sexta-feira (1º), a contratação do atacante Igor Paixão, vindo do Feyenoord. Com um investimento de 35 milhões de euros (R$ 227 milhões), ele se tornou o reforço mais caro da história do clube francês. O brasileiro assinou um contrato válido por cinco anos.

