Goleiro do Bayern Munique anuncia a morte do filho de apenas 6 anos

O goleiro Sven Ulreich, do Bayern de Munique, anunciou nas redes sociais a morte do filho de apenas 6 anos após uma doença grave. A informação foi compartilhada por meio de um comunicado assinado por ele e a mulher.

“Dividir isso com o público não foi uma decisão fácil, mas sentimos que era necessário para esclarecer a situação às pessoas ao nosso redor”, informa o início do comunicado

Ulreich também mencionou que ele e a mulher seguem tentando retomar a rotina ao lado da filha mais velha, Malia, de 9 anos: “Estamos reconstruindo nossos dias com passos lentos. Agradecemos às nossas famílias, amigos e ao Bayern de Munique por todo o apoio e respeito durante os últimos meses. Pedimos, com carinho, que a privacidade da nossa família seja respeitada.”

Jogador chegou a cogitar aposentadoria

De acordo com o jornal alemão ‘Bild‘, o goleiro precisou se afastar de parte da temporada passada por causa do estado de saúde do filho. Com 36 anos, ele participou de apenas duas partidas na temporada 2024/25, sendo o menos acionado entre os goleiros do elenco.

A perda, inclusive, abalou profundamente o jogador, que chegou a considerar a possibilidade de encerrar a carreira. No entanto, ele renovou seu contrato com o Bayern esta semana, estendendo o vínculo até o fim da temporada.