Globo lançará novo canal para ser concorrente da Cazé TV no YouTube

A intenção do grupo de comunicação é repetir o modelo da Cazé TV, um projeto em parceria do streamer Casimiro Miguel e a empresa Livemode. Assim, as prioridades são a exploração da linguagem informal, programas de debate e transmissões de eventos esportivos na mídia esportiva com grande relevância. Por sinal, a empresa da família Marinho admitiu que tem uma iniciativa em progresso para ser efetuado no departamento digital do esporte.

A Globo estrutura um novo canal esportivo para ser o concorrente da Cazé TV no YouTube. A emissora da família Marinho se organiza para lançar seu novo projeto, o GE TV (o Globo Esporte TV), ainda este ano na plataforma de vídeos do Google.

Inicialmente, o plano da Globo não será aproveitar nenhum funcionário que atue nos segmentos esportivos tanto do seu canal em TV aberta ou no SporTV, seu canal esportivo em TV fechada. O mais provável é que grande parte dos participantes do GE TV sejam profissionais do site do grupo de comunicação. Além da aposta em influenciadores digitais com o intuito de chamar a atenção de um público mais jovem.

Poucos serão os casos de funcionários que atuaram tanto no digital como na TV. Um deles é Fred Bruno, apresentador da edição de São Paulo do Globo Esporte. Ele é visto como um dos principais candidatos a liderar a nova iniciativa. O jornalista, aliás, já conta com um programa que o YouTube da emissora exibe. Trata-se do Panela SporTV, o qual a sua transmissão ocorre nas tardes de segunda-feira simultaneamente na TV fechada.

Globo fará reformulação no canal do Globo Esporte no YouTube

A escolha da Globo será por reaproveitar o canal que o Globo Esporte já tem no YouTube, que atualmente possui 6,2 milhões de inscritos. Até o momento, o foco são as publicações dos melhores momentos de partidas do futebol brasileiro. No entanto, os diretores ainda não discutiram nomes que vão integrar a programação fixa.