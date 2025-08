Gabigol e Rafaella movimentam entorno com ‘presságio’ em chá revelação na mansão do casal

O casal vive uma nova fase após as bênçãos da família de Neymar e da mudança definitiva da influencer para residência do atacante em BH

Em meio à fase mais sólida do relacionamento, Gabigol e Rafaella Santos abriram as portas da mansão onde vivem, em Nova Lima, Região Metropolitana de BH, para sediar um chá revelação que atraiu olhares atentos nas redes sociais. Porém, quebrando expectativas da grande torcida, a celebração dizia respeito à gestação do filho de um primo do atacante do Cruzeiro. Mas pode-se dizer que o evento serviu de presságio para o entorno do casal — e para eles mesmos.

As primeiras imagens do evento serviram de alerta para os seguidores, visto que Gabi aparecia com um adesivo “é menino” no peito. O ambiente decorado com balões cor-de-rosa ao fundo contribuiu para especulações sobre uma suposta gravidez de Rafaella no primeiro momento. Posteriormente, o jornal Extra publicou um comunicado de esclarecimento sobre os papais do evento.