Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe de Laranjeiras e Imortal fazem duelo de tricolores pela 18ª rodada, no Maracanã, e tentam reagir no Campeonato Brasileiro

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e trará um duelo de tricolores, no Maracanã. Afinal, o Fluminense, que voltou a vencer na temporada, mede forças com o Grêmio, neste sábado (2), às 21h (de Brasília), em uma duelo de velhos conhecidos. Os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes estavam em lados opostos na última temporada e agora tentam reagir na competição nacional.

Dessa forma, a equipe carioca bateu o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No entanto, vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e despencou na classificação, com 20 pontos (de 6º para 13º). O Imortal, por sua vez, tem a mesma pontuação e tenta iniciar uma arrancada após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana.