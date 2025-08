Ex-São Paulo estreia pela seleção dos Emirados Árabes e mira Copa do Mundo

Lithierry, que também teve passagem na base do Corinthians, atuou pelos EAU na partida com o Quirguistão, pelas Eliminatórias

Um brasileiro vive o sonho de disputar a Copa do Mundo pelos Emirados Árabes Unidos. Há seis anos no país, Lithierry concluiu o processo de naturalização recentemente, e no último dia 10 de junho, estreou pela seleção nacional. Assim, o atacante atuou na partida com o Quirguistão, pelas Eliminatórias da Ásia para o Mundial de 2026.

Com passagens pelas categorias de base de São Paulo e Corinthians, o atleta desembarcou nos Emirados Árabes em 2019, aos 17 anos. Após ser aprovado em testes, assinou contrato com o Emirates Club, onde se tornou protagonista em três campanhas de acesso à primeira divisão nacional. Nesse sentido, o destaque conquistado chamou a atenção do Ajman Club, que o contratou na última temporada.