Eagle impõe condição para vender Botafogo a Textor 

Executivos exigem saída do americano do poder para negociar a SAF do Glorioso

A Eagle Football Holdings faz jogo duro para vender a SAF do Botafogo. Apesar da tentativa de recompra de John Textor, que recebeu apoio financeiro do magnata grego Evangelos Marinakis, ainda existe uma condição para as negociações avançarem. Afinal, executivos do grupo só aceitariam negociar as ações do Glorioso caso o americano deixe o poder, segundo “O GLOBO”.

Dona de 90% das ações da SAF do Botafogo, a Eagle Football é comandada pelos antigos parceiros do americano, que romperam a parceria em abril após a crise financeira que quase rebaixou o Lyon. Afinal, a principal disputa de Textor é com a Ares Management, fundo de investimento que emprestou dinheiro na compra do clube francês, em 2022.

Textor foi substituído por Michele Kang na presidência do Lyon. Ela foi responsável pelo empréstimo. A dívida do americano com o fundo de investimento está perto de 500 milhões de dólares (R$ 2,8 bilhões). A empresa entende que ele não tem condições de pagar. Assim, deseja tirá-lo do comando de todos os seus clubes. As ações de Botafogo e RWDM Brussels foram colocadas como garantias.