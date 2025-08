Depay acumula R$ 11 milhões em bônus ao fim do primeiro ciclo no Corinthians

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que foi anunciado como principal reforço do clube, Depay participou de 48 dos 66 jogos disputados pela equipe, o que corresponde a mais de 70% das partidas. Assim, com esse índice, ele atingiu a meta máxima prevista por presença, garantindo um bônus de R$ 6,3 milhões.

Além disso, o camisa 10 também assegurou outros R$ 4,725 milhões por ter participado diretamente de 29 gols. Afinal, foram 15 marcados e 14 assistências no período. Aliás, o último gol foi justamente na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Contudo, se tivesse contribuído em mais um gol, Depay teria atingido uma bonificação adicional de R$ 1,57 milhão.

Com o novo ciclo começando em 1º de agosto, as metas começam do zero e o jogador poderá novamente alcançar até R$ 12,6 milhões em prêmios até junho de 2026, caso repita ou supere os mesmos desempenhos.