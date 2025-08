Crise? Rodrygo e influenciadora viajam separados para a Espanha

Casal passou um período no Brasil nas últimas semanas, mas agora curtem os últimos dias de férias do jogador separados

Rodrygo Goes e Bruna Rotta podem estar vivendo uma nova crise no relacionamento. O jogador do Real Madrid e a influenciadora viajaram separados para a Espanha após uma passagem pelo Brasil durante as férias do atacante.

Eles passaram pelo país e marcaram presença no aniversário do pai dele, Eric Goes, no casamento de Éder Militão e também aniversário de Vini Jr. Além disso, viajaram para Maceió, onde tiveram a última aparição juntos há uma semana.