Colômbia x Brasil: Onde assistir, escalações e arbitragem

Brasil e Colômbia decidem, neste sábado, às 18h (de Brasília), a Copa América Feminina. O jogo será no Estádio Casablanca, em Quito, e envolve as duas principais seleções do continente. Ambas se enfrentaram na fase de grupos. Foi um jogo tenso, empate em 0 a 0. Mas com o Brasil sustentando a igualdade mesmo com uma jogadora a menos (a goleira Lorena foi expulsa) boa parte do tempo.

As brasileiras buscam a nona conquista da Copa América em dez edições do torneio. Somente não venceram em 2007, quando perderam a final para a Argentina. A Colômbia busca o primeiro título. Vale citar que as duas seleções conseguiram as duas vagas da competição para os Jogos Olímpicos de 2026, em Los Angeles. Já Argentina e Uruguai (semifinalistas) e o Paraguai ficaram com as vagas para o Pan e o Peru, em 2027 (e que contará também com as peruanas, que são do país-sede).