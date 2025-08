CBF divulga tabela detalhada das semifinais do Brasileirão Sub-20

Vagas na decisão serão disputadas no dia 15 de agosto

Atual campeão da categoria, o Palmeiras fez a melhor campanha da primeira fase. Portanto, tem direito de decidir os jogos em casa. Assim, recebe o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A CBF divulgou nesta sexta-feira (1) a tabela detalhada das semifinais do Brasileirão Sub-20. Palmeiras , Cruzeiro , Bragantino e Athletico-PR disputam duas vagas na decisão da categoria. Portanto, os finalistas serão conhecidos no próximo dia 15 de agosto.

Em seguida, Bragantino e Athletico-PR se enfrentam às 19h, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Afinal, o Massa Bruta também teve campanha superior ao time paranaense.

Vale lembrar que o mata-mata do Brasileirão Sub-20 é disputado em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo regulamentar, as equipes vão decidir a classificação nos pênaltis.

Semifinais do Brasileirão Sub-20:

15/08 – Palmeiras x Cruzeiro – 18h30 – Allianz Parque (SP)

15/08 – Bragantino x Athletico-PR – 19h – Bragança Paulista (SP)

