Alan Rodríguez treina no Internacional, mas sem saber quando estreará

A principal desconfiança envolve a sua parte física, já que Alan não entra em campo desde o fim de maio. Apesar disso, ele treinava para manter a forma. Inclusive, o uruguaio se apresentou sem restrições as atividades com bola.

A contratação mais recente do Internacional , o meio-campista Alan Rodríguez participou do primeiro treino com o restante do elenco, na quinta-feira (31). O uruguaio também passou por avaliações e trabalhos físicos no CT Parque Gigante. O jogador, porém, aguarda para saber se será regularizado a tempo para estrear contra o São Paulo, no domingo (3).

Caso o uruguaio não esteja à disposição do técnico Roger Machado para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (6). O planejamento do Colorado, aliás, é que o volante esteja apto para ser titular contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

Inter e São Paulo se enfrentam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Morumbi, no domingo (3). O mais provável é que Alan faça a estreia contra o Bragantino, dia 9 de agosto.

Os treinos desta sexta (1º) e sábado (2) devem ser cruciais para a comissão técnica decidir como será a sua utilização contra o São Paulo. Obviamente se Rodríguez participar normalmente das duas atividades, bem como se o seu nome for registrado no BID dentro do prazo.

Outra contratação que já participa das atividades com o restante do grupo é o meio-campista Richard. Ele já até foi opção no embate anterior do Inter, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Tricolor Carioca, no Beira-Rio. Contudo, ficou somente no banco de reservas.

Desta forma, a tendência é de que faça a sua estreia contra o São Paulo, no próximo domingo (3). Por outro lado, o treinador não poderá utilizar o zagueiro Vitão. Isso porque, o Pleno do Superior Tribunal Federal (STJD) decidiu manter a pena de dois jogos de suspensão ao julgar o recurso do clube gaúcho.

