Wesley estreia pela Roma e recebe elogios na Itália

Ex-Flamengo entra no segundo tempo de amistoso, agrada à imprensa local e lidera estatística de duelos vencidos

O desempenho do brasileiro chamou a atenção da imprensa local. O jornal ‘Corriere dello Sport’ destacou sua movimentação intensa e deu nota 6 para sua atuação.

O lateral-direito Wesley, ex- Flamengo , fez sua primeira partida com a camisa da Roma nesta quinta-feira (31). Ele começou no banco, mas entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Cannes, da França, em amistoso de pré-temporada.

“O jogador mais esperado arrancou aplausos da torcida. Ele corre, corre e corre mais um pouco. Para cima e para baixo sem parar. Ele acompanha a ação, às vezes com um pouco de timidez”, escreveu o jornal italiano.

Além da boa impressão em campo, Wesley também se destacou nas estatísticas. De acordo com o ‘SofaScore’, ele foi o atleta com mais duelos no chão vencidos: ganhou seis de sete.

Essa foi a segunda partida da Roma na pré-temporada sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini, ex-Atalanta. Além disso, a equipe também contou com a estreia do atacante Evan Ferguson, ex-Brighton, que marcou um dos gols. El Shaarawy e Dovbyk completaram o placar.