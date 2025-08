TRE de Roraima suspende investigação contra o presidente da CBF, Samir Xaud

O presidente da CBF, Samir Xaud, obteve uma importante vitória na Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Roraima concedeu uma liminar que suspende a investigação contra ele. A decisão, aliás, foi proferida nesta quinta-feira (31). O dirigente havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal. O tribunal, contudo, considerou a medida contra ele “desproporcional”.

A decisão do vice-presidente do TRE-RR destacou a aparente falta de provas. O texto da liminar aponta que “não restaram demonstrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva capazes de associar a participação do paciente na prática de crime eleitoral”. O documento, inclusive, ressaltou o “grave constrangimento ilegal na decretação de busca e apreensão”.