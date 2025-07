Textor faz proposta para recomprar Botafogo e separar o clube da Eagle

John Textor oficializou, nesta quarta-feira (30), uma proposta de compra do Botafogo junto à Eagle Football Holdings e representantes da Ares Management. Afinal, no duelo com o Corinthians, no Nilton Santos, o norte-americano havia destacado que pensava em separar o clube carioca do Lyon, outra instituição da holding. A informação é do portal “ge”.

Nas últimas semanas, representantes da Ares tentaram tirá-lo do comando do Alvinegro. Além disso, o empresário disputa com a Iconic Sports o controle da holding. Isso porque as duas empresas são fundos de investimentos que o ajudaram com quantias significativas para a compra do OL.