Técnico do Botafogo visita ponto turístico do Rio em dia de folga

Em processo de adaptação à nova cidade, Davide Ancelotti e toda a sua comissão no Glorioso foram à área turística no Rio

Davide Ancelotti está gradativamente se adaptando ao Rio de Janeiro após assumir o comando do Botafogo. Um dia depois da vitória do Glorioso sobre o Bragantino, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o italiano aproveitou o descanso. Assim, ele e toda a sua comissão técnica foram visitar o Forte de Copacabana, na última quarta-feira (30). O local fica situado em uma das praias mais conhecidas da cidade e um dos principais pontos turísticos.

O novo treinador do Botafogo publicou registro no local ao lado dos auxiliares Luis Tevenet e Andy Mangan, e o preparador físico Luca Guerra, que estava com a camisa do Alvinegro. Conceder períodos de descanso é uma medida que o italiano adota com certa frequência desde que passou a trabalhar na equipe carioca.