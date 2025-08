STJD concede efeito suspensivo e Dudu está liberado para enfrentar o Flamengo

Decisão de última hora libera o atacante do Atlético-MG para a Copa do Brasil, mas o mantém suspenso no Campeonato Brasileiro

O atacante Dudu, do Atlético-MG, conseguiu uma importante liberação no STJD. Em uma reviravolta no caso nesta quinta-feira (31), o tribunal acolheu um recurso do jogador. Com isso, ele está liberado para atuar na Copa do Brasil. A decisão, aliás, saiu poucas horas antes do jogo de ida contra o Flamengo. O atleta, contudo, segue com sua suspensão válida para o Campeonato Brasileiro.

O dia, de fato, foi bastante agitado para o jogador nos tribunais do Rio de Janeiro. Dudu esteve presente para o julgamento de seu recurso no Pleno. A sessão, no entanto, foi adiada por um imprevisto de última hora com uma das auditoras. Após o adiamento, a defesa do atleta entrou com um novo pedido, que acabou sendo aceito.