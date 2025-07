Sem Dudu! Julgamento é adiado e atacante segue suspenso no Atlético

Atacante vai ser desfalque em pelo menos mais dois jogos, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e Bragantino, pelo Brasileiro

O julgamento do recurso de Dudu, do Atlético Mineiro, foi adiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, ele segue como desfalque no Galo nos próximos jogos.

Ele foi condenado pela 5ª Comissão Disciplinar pelas ofensas proferidas em rede social, em janeiro, contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Dessa forma, o atacante recebeu seis jogos de suspensão (ele já cumpriu dois – contra Palmeiras e Flamengo, ambos no Brasileiro) e multa de R$ 90 mil. O recurso será incluído numa nova pauta do Pleno, ainda sem data definida.